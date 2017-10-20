Лощилов покинул пост гендиректора ФК "Ростов"

ТАСС, 20 октября. Павел Лощилов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новым гендиректором команды станет Константин Волосов, работавший в клубе финансовым директором. Лощилов был назначен на пост гендиректора "Ростова" вместо Владимира Крупина 20 февраля 2017 года.

"Ростов" занимает 11-е место в таблице чемпионата России после 13 туров. В активе команды 16 очков.