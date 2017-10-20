Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лощилов покинул пост гендиректора ФК "Ростов"

Спорт
20 октября, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Новым генеральным директором клуба станет Константин Волосов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 октября. Павел Лощилов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новым гендиректором команды станет Константин Волосов, работавший в клубе финансовым директором. Лощилов был назначен на пост гендиректора "Ростова" вместо Владимира Крупина 20 февраля 2017 года.

"Ростов" занимает 11-е место в таблице чемпионата России после 13 туров. В активе команды 16 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама