Бывший чемпион мира по боксу Маскаев ведет переговоры о возвращении на ринг

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев ведет переговоры о своем возвращении на ринг и хочет провести бой зимой. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Последний бой Маскаев провел в 2013 году, после чего взял перерыв в карьере из-за травмы. Как сам спортсмен сообщал ранее ТАСС, он залечил повреждение спины и готов вернуться на ринг.
"Я тренируюсь и готов в любой момент начать целенаправленную подготовку. Переговоры есть, и в ближайшее время я переговорю по поводу боя (с одним промоутером). Хотел бы провести бой зимой, может быть, в начале следующего года", - сказал 48-летний Маскаев.
Маскаев с 2006 по 2008 год владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) в супертяжелом весе, в числе его побед - две над американцем Хасимом Рахманом. В ноябре 2013 года россиянин должен был провести бой-реванш с американцем Кори Сэндерсом, но того заменил британец Дэнни Уильямс. Этот поединок завершился победой россиянина по очкам.
Всего на счету Маскаева 39 побед (28 нокаутом) и 7 поражений на профессиональном ринге.