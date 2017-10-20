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Ильиных прокомментирует российский этап Гран-при по фигурному катанию

Спорт
20 октября, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Соревнования пройдут в московском дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 22 октября

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Елена Ильиных

Елена Ильиных

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Чемпионки Олимпийских игр в Сочи 2014 года в составе сборной России Юлия Липницкая и Елена Ильиных будут работать комментаторами на российском этапе Гран-при по фигурному катанию, трансляция которого будет проведена в социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщают представители социальной сети.

"Одноклассники" заключили договор с компанией "Телеспорт" о трансляции российского этапа серии Гран-при.

"Гран-при России можно будет посмотреть в полном объеме в группе телеканала "Телеспорт": 20 и 21 октября пользователи увидят короткую и произвольную программы, а 22-го числа смогут посмотреть показательные выступления и церемонию награждения", - сообщается в релизе.

Липницкая в составе сборной России одержала победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году в командных соревнованиях. Также она завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года. В начале сентября Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры, написав заявление о выходе из состава сборной страны.

Ильиных стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в командном турнире в Сочи в дуэте с Никитой Кацалаповым в 2014 году. Также Ильиных становилась серебряным призером чемпионата Европы 2013 и 2014 года.

Этап Гран-при пройдет в столичном дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 22 октября.

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