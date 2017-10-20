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Песков: Госструктуры США через НПО оказывают давление на МОК по вопросу участия РФ в Играх

Спорт
20 октября, 13:00 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента России отказался конкретизировать, о каких именно госструктурах и организациях идет речь

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Кремль располагает данными о влиянии государственных инстанций США на Международный олимпийский комитет по вопросу допуска России к Играм. "Государственные [инстанции США оказывают давление на комитет], в том числе и посредством общественных организаций и неправительственных организаций", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отказался конкретизировать, о каких именно госструктурах и организациях идет речь.

В четверг Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил: "У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету, там очень порядочные люди, деловые. Но они зависят и от рекламодателей, от каналов телевизионных, от спонсоров и так далее". "А этим спонсорам в свою очередь подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом", - добавил глава государства. По его словам, МОК вынуждают либо заставить РФ выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Игр. "И то, и другое - унижение страны", - считает российский лидер.

Президент также заверил, что попытки повлиять на выборы в России с помощью темы Олимпиады обречены на провал и повлекут обратный эффект. "Если кто-то думает, что таким образом [попытками унизить РФ, используя Олимпиаду] они повлияют на предвыборную кампанию в РФ весной следующего года, они глубоко заблуждаются, эффект будет обратный ожидаемому, а олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб", - отметил он.

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