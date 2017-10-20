Песков: Россия будет рада приветствовать среди гостей ЧМ-2018 бывших глав ФИФА и УЕФА

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Россия будет рада приветствовать среди гостей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) бывших глав ФИФА и УЕФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Владимир Путин пригласил их посетить чемпионат мира по футболу 2018 года.

"Чемпионат мира по футболу - это большой праздник футбола, и все гости будут здесь приветствоваться. Разумеется, будут приветствоваться и старые друзья. Вы знаете, что с Блаттером у Путина давние дружеские отношения, он хорошо знаком и с Платини. Поэтому, конечно, их будут рады видеть в Москве", - сказал Песков.

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер сообщил ранее, что Путин пригласил его посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. По его словам, приглашение поучил и бывший глава УЕФА Мишель Платини.

В ФИФА, в свою очередь, сообщили, что не видят никакого нарушения кодекса этики в присутствии бывшего президента организации на чемпионате мира, так как "Блаттер больше не является официальным лицом".

Что же касается Платини, то источник в его близком окружении сообщил АФП, что бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получал никакого приглашения и пока не имеет конкретных планов на следующее лето.