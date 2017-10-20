Минспорт предложил увеличить число занимающихся футболом до 3,3 млн человек

ТАСС, 20 октября. Министерство спорта РФ предложило внести изменения в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" для увеличения числа занимающихся футболом и хоккеем. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Минспорт предложил ожидаемые результаты госпрограммы дополнить увеличением количества населения, занимающегося футболом, с 2,95 млн человек в 2017 году до 3,3 млн человек к 2020 году. Также предложено увеличить число занимающихся хоккеем с 620 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. человек к 2020 году.

Кроме того, Минспорт предлагает в рамках программы создать условия для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях футболом и хоккеем.

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" была утверждена 15 апреля 2014 года. Срок реализации программы - 2013-2020 годы.