Теннисистки Бабош и Главачкова выиграли "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Тимея Бабош из Венгрии и чешка Андреа Главачкова обыграли американку Николь Меликар и британку Анну Смит в финальном матче женского парного разряда в рамках теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:3 в пользу Бабош и Главачковой, "посеянных" на турнире под первым номером.
Главачкова выигрывает соревнования в парном разряде на "ВТБ Кубке Кремля" второй год подряд. В 2016 году она с соотечественницей Луцией Градецкой обыграла в финале россиянку Дарью Касаткину и представительницу Австралии Дарью Гаврилову.
"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.