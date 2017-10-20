Российский пилот "Торо Россо" Квят пропустит первую свободную практику Гран-при США

ТАСС, 20 октября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят пропустит первую практику на Гран- при США. Об этом сообщает портал Daily Autosport.

Вместо россиянина за руль болида в первой серии свободных заездов сядет индонезиец Шон Гелаэль. Сообщается, что Квят примет участие во второй практике в пятницу. Первая серия свободных заездов Гран-при США начнется с 17:55 мск, вторая - 21:55 мск.

Квят был отстранен командой от предыдущих двух гонок - в Малайзии и Японии, а его место занял француз Пьер Гасли. После Гран-при Японии второй пилот "Торо Россо" - испанец Карлос Сайнс-младший - перешел в "Рено", и на предстоящий этап в США команда вернула в состав Квята, тогда как Гасли пропустит гонку из-за участия в финальном этапе "Суперформулы", где ведет борьбу за титул. Вместо француза в США поедет новозеландец Брендон Хартли.

Прошлый сезон Квят начинал в команде "Ред Булл", но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой. В результате Квят вернулся в "Торо Россо", в которой начинал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году, а его место в "Ред Булл" занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в "Формуле-1" является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Гран-при США пройдет 20-22 октября в Остине (штат Техас). После пройдут Гран-при Мексики (27-29 октября), Бразилии (10-12 ноября) и Абу-Даби (24-26 ноября).