"Тракай" подал жалобу в ФИФА с требованием дисквалифицировать российского игрока Максимова

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Литовский "Тракай" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием применить санкции в отношении российского нападающего Максима Максимова, выступающего за македонский "Вардар". Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы "Тракая".
21-летний Максимов подписал контракт с "Тракаем" в апреле этого года, забив за клуб семь голов в шести матчах квалификации Лиги Европы. Однако в конце августа игрок расторг соглашение с литовским клубом, перейдя в "Вардар".
"Тракай" не устраивает ситуация, при которой лучший игрок в один момент без предупреждения, без переговоров уезжает в другой клуб, никаких контактов с "Вардаром" не было вообще. Клуб требует выплаты существенной компенсации за переход игрока, дисквалификации Максимова и запрета для "Вардара" регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон. Странно, что такой солидный клуб, как "Вардар", не осознал, какие риски несет данная сделка", - сказал Прокопец.
"Максимов, приняв желаемое за действительное, думал, что договор с "Тракаем" предполагал возможность одностороннего расторжения контракта. Но такого права на самом деле у него не было. Теперь ему грозит четырехмесячная дисквалификация", - отметил юрист.