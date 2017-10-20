"Тойота Россия" и ОКР объявили о начале сотрудничества

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Тойота Россия" и Олимпийский комитет России (ОКР) объявили о начале сотрудничества, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Основанием для партнерства российского представительства "Тойоты" и ОКР является ранее заключенное глобальное соглашение между японской автомобилестроительной корпорацией и Международным олимпийским комитетом.

"Мы рады поддержать российскую олимпийскую сборную - тех, кто ежегодно доказывает, что нет ничего невозможного", - заявил присутствовавший на церемонии глава "Тойота Россия" Хидэнори Одзаки.

Первой шагом нового партнера ОКР в поддержку олимпийской сборной России станет кубок Toyota Challenge Cup. Российский спортсмен, который, по мнению специального жюри, проявит на Олимпиаде-2018 твердость характера и совершит подвиг вопреки обстоятельствам, будет награжден специальным призом - новым внедорожником Toyota Fortuner и кубком.

В состав жюри вошли многократная чемпионка мира по художественной гимнастике и посол ЧМ-2018 по футболу Ляйсан Утяшева, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков, серебряные призеры Олимпийских игр биатлонисты Николай Круглов и Павел Ростовцев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин, лыжники Иван Алыпов и Василий Рочев.

Мероприятие, посвященное началу сотрудничества между "Тойотой" и ОКР, прошло в здании Олимпийского комитета России в Москве.