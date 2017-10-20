Фигурист Денис Тен назвал полезным опыт выступления на российском этапе Гран-при

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МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Денис Тен из Казахстана назвал полезным опыт выступления в короткой программе на российском этапе Гран-при. Об этом он сообщил ТАСС.
В пятницу проходят прокаты коротких программ среди фигуристов-одиночников. Тен набрал 69 баллов и на данный момент идет на пятом месте.
"Это первый мой большой старт в сезоне и второй прокат короткой программы. Это был очень полезный опыт, учитывая, что два месяца назад я получил очень серьезную травму - повредил голеностоп. Я не могу делать многие вещи и катаюсь, напрягая только левую ногу, до сих пор не получается прыгать на правой. Поэтому просто хотелось сегодня выйти на лед, попробовать новую постановку, обрести опыт и прервать традицию сниматься с первых этапов Гран- при", - сказал Тен.
"Надеюсь, что завтра мне удастся сделать хороший прокат, а зрителям понравится моя произвольная программа, которая для меня является особенной, - продолжил собеседник ТАСС. - Я всегда был спортсменом, который набирает форму ближе к концу сезона. Поэтому и в этом году хочется подойти к Олимпийским играм на пике формы".
"Прогнозы по травме изначально были очень скептические. Я намеренно отказался от операции, потому что она могла выбить меня из спорта на долгое время. Дискомфорт в ноге будет еще года два. Но я принял свое тело таким, какое оно есть, каждый старт для меня препятствие, которое мне интересно преодолевать", - заключил Тен.
Российский этап Гран-при проходит в столичном дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 22 октября.