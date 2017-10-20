Россиянин Алиев отметил, что переход во взрослое фигурное катание не дается ему легко

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Процесс перехода во взрослое фигурное катание не дается россиянину Дмитрию Алиеву легко. Об этом фигурист рассказал журналистам.

В Москве во Дворце спорта "Мегаспорт" проходит первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы Алиев набрал 88,77 балла и занимает третье место.

"В целом я доволен своим прокатом сегодня. Конечно, были помарки, не удалось показать четверной лутц, который очень долго нарабатывал в межсезонье. У меня сегодня положительные мысли и эмоции, единственное, я чувствовал, что немного мне не хватает подачи на публику, но это первый старт в сезоне, еще все впереди", - сказал Алиев.

"Мне еще нужно влиться в соревновательный ритм, нужно больше прокатов. Травма голеностопа мне не помешала. Я восстанавливался в Москве, голеностоп гораздо лучше, состояние ноги улучшилось процентов на 30-40. Хочу сказать больше спасибо команде ЦСКА за то, что нас приняли у себя", - отметил спортсмен.

Алиев, являющийся вице-чемпионом мира среди юниоров 2017 года, перешел во взрослое фигурное катание в олимпийский сезон. "Еще пока непонятно, прошла только короткая программа, посмотрим после турнира, будем анализировать, как мы вошли, что не хватает, и сам я буду видеть, насколько тяжело это было. Думаю, что нелегко это", - отметил он.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.