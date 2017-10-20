Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигурист Коляда заявил, что не чувствует давления в начале олимпийского сезона

Спорт
20 октября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Коляда

Михаил Коляда

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда пока не ощущает на себе чрезмерного психологического давления в начале олимпийского сезона. Об этом он заявил журналистам.

В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" проходит первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы Коляда набрал 85,79 балла и занимает четвертое место. В субботу мужчины представят произвольную программу.

"Пока не знаю, что случилось, не до конца понял, вышел только со льда, еще не проанализировал свои ошибки. Готовность была хорошая, все в порядке, - отметил фигурист. - Давление по поводу того, что это олимпийский сезон? Готовлюсь так же, как и к обычному, давления пока что не чувствую, сезон как сезон, пытаюсь настраиваться как на обычные соревнования".

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Гран-при по фигурному катанию в Москве
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
6
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама