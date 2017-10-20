Фигурист Коляда заявил, что не чувствует давления в начале олимпийского сезона

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда пока не ощущает на себе чрезмерного психологического давления в начале олимпийского сезона. Об этом он заявил журналистам.
В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" проходит первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы Коляда набрал 85,79 балла и занимает четвертое место. В субботу мужчины представят произвольную программу.
"Пока не знаю, что случилось, не до конца понял, вышел только со льда, еще не проанализировал свои ошибки. Готовность была хорошая, все в порядке, - отметил фигурист. - Давление по поводу того, что это олимпийский сезон? Готовлюсь так же, как и к обычному, давления пока что не чувствую, сезон как сезон, пытаюсь настраиваться как на обычные соревнования".
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.