Фигурист Коляда заявил, что не чувствует давления в начале олимпийского сезона

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда пока не ощущает на себе чрезмерного психологического давления в начале олимпийского сезона. Об этом он заявил журналистам.

В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" проходит первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы Коляда набрал 85,79 балла и занимает четвертое место. В субботу мужчины представят произвольную программу.

"Пока не знаю, что случилось, не до конца понял, вышел только со льда, еще не проанализировал свои ошибки. Готовность была хорошая, все в порядке, - отметил фигурист. - Давление по поводу того, что это олимпийский сезон? Готовлюсь так же, как и к обычному, давления пока что не чувствую, сезон как сезон, пытаюсь настраиваться как на обычные соревнования".

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.