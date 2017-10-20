Бабош получила удовольствие от выступления на теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля"

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Венгерская теннисистка Тимея Бабош назвала большим удовольствием возможность выступить на "ВТБ Кубке Кремля". Слова Бабош приводит пресс- служба турнира.
В пятницу Бабош вместе с чешкой Андреа Главачковой стала победительницей "ВТБ Кубка Кремля" в женском парном разряде. В финале они обыграли американку Николь Меликар и британку Анну Смит 6:2, 3:6, 10:3.
"Выступать перед вами - большое удовольствие, - сказала Бабош. - Хочу поздравить наших соперниц, вы проделали отличную работу, и, думаю, на турнире в Чжухае вы сможете занять призовые места. Я хочу поздравить партнершу, надеюсь, в том же духе продолжим выступать в Сингапуре. Также спасибо всем организаторам, болбоям и судьям - мы провели здесь прекрасную неделею и, надеюсь, выступим так же хорошо и в следующем году".
Главачкова выигрывает соревнования в парном разряде на "ВТБ Кубке Кремля" второй год подряд. В 2016 году она с соотечественницей Луцией Градецкой обыграла в финале россиянку Дарью Касаткину и представительницу Австралии Дарью Гаврилову.
"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.