ФК "Ростов" заработал €20,4 млн в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, ЦСКА - €17,9 млн

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ТАСС, 20 октября. Российский футбольный клуб "Ростов" получил €20,4 млн за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Финансовый доклад о доходах клубов - участников турнира опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ростов" занял третье место в группе, набрав пять очков. Клуб в домашнем матче обыграл немецкую "Баварию" (3:2) и дважды сыграл вничью с голландским ПСВ (2:2, 0:0). Проиграли ростовчане оба матча испанскому "Атлетико" (0:1, 1:2) и в выездной встрече "Баварии" (0:5).
Московский ЦСКА заработал €17,9 млн. В группе российский клуб занял четвертое место, набрав три очка. Армейцы сыграли два раза вничью с немецким "Байером" (2:2, 1:1) и один раз с "Монако" (1:1), оба раза москвичи уступили английскому "Тоттенхэму" (0:1, 1:3). Также ЦСКА уступил "Монако" в гостях (0:3).
Больше всех за свое выступление в Лиге чемпионов заработал испанский "Реал". Мадридский клуб второй год подряд выиграл турнир, победив в финале итальянский "Ювентус". "Реал" получил €81 млн.
Всего УЕФА выплатил клубам, в том числе не прошедшим квалификацию, €1 млрд 385 млн.