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РФС получил около €4 млн от УЕФА за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу

Спорт
20 октября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Наибольшую сумму в этой категории УЕФА перечислил англичанам - €13,3 млн

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ТАСС, 20 октября. Российский футбольный союз (РФС) получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) €3,88 млн в качестве дополнительных выплат солидарности за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу в сезоне-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.

РФС находится на 12-м месте по размеру выплат в данной категории. Самую большую сумму получила Футбольная ассоциация Англии (€13,3 млн), на втором месте - Итальянская федерация футбола (11,3), на третьем - Королевская испанская футбольная федерация (9,3).

Ранее УЕФА назвал размеры выплат клубам за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона. Всего организация заплатила клубам, в том числе не прошедшим стадию квалификации, €1 млрд 385 млн.

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