РФС получил около €4 млн от УЕФА за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу

ТАСС, 20 октября. Российский футбольный союз (РФС) получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) €3,88 млн в качестве дополнительных выплат солидарности за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу в сезоне-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дополнительные выплаты солидарности национальным ассоциациям за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу pic.twitter.com/0Hf2jVTILR — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.

РФС находится на 12-м месте по размеру выплат в данной категории. Самую большую сумму получила Футбольная ассоциация Англии (€13,3 млн), на втором месте - Итальянская федерация футбола (11,3), на третьем - Королевская испанская футбольная федерация (9,3).

Ранее УЕФА назвал размеры выплат клубам за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона. Всего организация заплатила клубам, в том числе не прошедшим стадию квалификации, €1 млрд 385 млн.