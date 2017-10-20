РФС получил около €4 млн от УЕФА за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу

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ТАСС, 20 октября. Российский футбольный союз (РФС) получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) €3,88 млн в качестве дополнительных выплат солидарности за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу в сезоне-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Дополнительные выплаты солидарности национальным ассоциациям за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу pic.twitter.com/0Hf2jVTILR— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.
РФС находится на 12-м месте по размеру выплат в данной категории. Самую большую сумму получила Футбольная ассоциация Англии (€13,3 млн), на втором месте - Итальянская федерация футбола (11,3), на третьем - Королевская испанская футбольная федерация (9,3).
Ранее УЕФА назвал размеры выплат клубам за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона. Всего организация заплатила клубам, в том числе не прошедшим стадию квалификации, €1 млрд 385 млн.