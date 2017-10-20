Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FIA рекомендовано ввести систему по предотвращению коррупции

Спорт
20 октября, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Подобная горячая линия по сбору информации была внедрена в Международной федерации футбола в 2013 году, а в Международном олимпийском комитете - в 2015-м

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 октября. Консалтинговая компания "Делойт" рекомендовала Международной автомобильной федерации (FIA) ввести систему сбора информации для предотвращения коррупции. Об этом сообщает Independent.

После проведения аудита консалтинговая компания отметила, что угроза коррупции уменьшилась, но определенные риски остаются. "Делойт" рекомендовала FIA учредить должность инспектора по вопросам внутреннего контроля, внедрение системы информирования и усиление контроля за использованием грантов, предоставленных организацией. "FIA находится в процессе реализации рекомендаций", - сказали в пресс-службе организации.

Подобная горячая линия по сбору информации была внедрена в Международной федерации футбола в 2013 году, а в Международном олимпийском комитете - в 2015 году.

В четверг стало известно, что финансовая прокуратура Франции инициировала расследование относительно продажи прав на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которая прошла с одобрения FIA.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
5
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
6
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама