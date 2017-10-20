FIA рекомендовано ввести систему по предотвращению коррупции

ТАСС, 20 октября. Консалтинговая компания "Делойт" рекомендовала Международной автомобильной федерации (FIA) ввести систему сбора информации для предотвращения коррупции. Об этом сообщает Independent.

После проведения аудита консалтинговая компания отметила, что угроза коррупции уменьшилась, но определенные риски остаются. "Делойт" рекомендовала FIA учредить должность инспектора по вопросам внутреннего контроля, внедрение системы информирования и усиление контроля за использованием грантов, предоставленных организацией. "FIA находится в процессе реализации рекомендаций", - сказали в пресс-службе организации.

Подобная горячая линия по сбору информации была внедрена в Международной федерации футбола в 2013 году, а в Международном олимпийском комитете - в 2015 году.

В четверг стало известно, что финансовая прокуратура Франции инициировала расследование относительно продажи прав на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которая прошла с одобрения FIA.