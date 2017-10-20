FIA рекомендовано ввести систему по предотвращению коррупции

Насколько хорошо вы знаете ABBAКультура 20 октября, 17:20
От "Философского камня" до пьесы "Проклятое дитя": 13 вопросов о вселенной "Гарри Поттера"Культура 20 октября, 17:10
Осужденный экс-губернатор Новосибирской области Юрченко назвал приговор неправосуднымПроисшествия 20 октября, 17:07
Хантсман заявил, что будет продвигать возможности для взаимных поездок граждан РФ и СШАМеждународная панорама 20 октября, 17:05
AP: вооруженный мужчина пытался угнать автомобиль на съемках фильма с Дензелом ВашингтономПроисшествия 20 октября, 16:52
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 20 октября, 16:50
Адаптационные работы на стадионах ЧМ-2018 по футболу пройдут в январе-мартеСпорт 20 октября, 16:47
Участникам фестиваля в Сочи ежедневно готовят 53 тыс. порций из 24 тонн продуктовОбщество 20 октября, 16:46
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства УкраиныОбщество 20 октября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 октября. Консалтинговая компания "Делойт" рекомендовала Международной автомобильной федерации (FIA) ввести систему сбора информации для предотвращения коррупции. Об этом сообщает Independent.
После проведения аудита консалтинговая компания отметила, что угроза коррупции уменьшилась, но определенные риски остаются. "Делойт" рекомендовала FIA учредить должность инспектора по вопросам внутреннего контроля, внедрение системы информирования и усиление контроля за использованием грантов, предоставленных организацией. "FIA находится в процессе реализации рекомендаций", - сказали в пресс-службе организации.
Подобная горячая линия по сбору информации была внедрена в Международной федерации футбола в 2013 году, а в Международном олимпийском комитете - в 2015 году.
В четверг стало известно, что финансовая прокуратура Франции инициировала расследование относительно продажи прав на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которая прошла с одобрения FIA.