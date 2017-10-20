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Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми после короткого танца на Гран-при России

Спорт
20 октября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Российский дуэт уступил балл американцам Майе и Алексу Шибутани

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Российский дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Российский дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командном турнире российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают второе место после короткой программы в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Москве.

Выступление российского дуэта судьи оценили в 76,33 балла. Первое место занимают американцы Майя и Алекс Шибутани, которые получили 77,30 балла.

На третьей позиции расположилась еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин (71,32), их партнеры по команде Бетина Попова и Сергей Мозгов идут шестыми (64,14).

В субботу танцевальные дуэты покажут произвольную программу. Начало - 15:45 мск.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Дворце спорта "Мегаспорт" и завершится в воскресенье.

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