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Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии

Спорт
20 октября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

С начала года в стране произошло около восьми тысяч природных пожаров, на родине 32-летнего футболиста - Мадейре - в результате пожаров погибли 42 человека

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ТАСС, 20 октября. Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду взял на себя расходы на лечение 370 пострадавших от лесных пожаров в Португалии. Об этом сообщает газета Sun.

С начала 2017 года в Португалии произошло около восьми тысяч природных пожаров, в результате которых было уничтожено 75 тыс. гектаров леса. На родине 32-летнего футболиста - Мадейре - в результате пожаров погибли 42 человека.

В прошлом сезоне Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

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