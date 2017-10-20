Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии

ТАСС, 20 октября. Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду взял на себя расходы на лечение 370 пострадавших от лесных пожаров в Португалии. Об этом сообщает газета Sun.

С начала 2017 года в Португалии произошло около восьми тысяч природных пожаров, в результате которых было уничтожено 75 тыс. гектаров леса. На родине 32-летнего футболиста - Мадейре - в результате пожаров погибли 42 человека.

В прошлом сезоне Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.