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Ушаков вошел в состав сборной России на чемпионат мира по прыжкам на батуте

Спорт
20 октября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Соревнования пройдут в болгарской Софии с 9 по 12 ноября

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ТАСС, 20 октября. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Дмитрий Ушаков включен в состав сборной России на чемпионат мира по прыжкам на батуте, который пройдет в болгарской Софии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на батуте России.

В мужских одиночных прыжках сборную России, помимо Ушакова, представят Андрей Юдин, Михаил Мельник и Сергей Азарян, в женских - Яна Павлова, Сусана Кочесок, Ирина Кундиус, Анна Корнетская. В синхронных мужских прыжках Ушаков выступит в паре с Юдиным, Азарян - с Мельником, в женских - пары составят Павлова/Виктория Воронина, Кочесок/ Корнетская.

В прыжках на акробатической дорожке у мужчин выступят Максим Шлякин, Вадим Афанасьев, Григорий Носков и Михаил Манин, у женщин - Анна Коробейникова, Анна Марченко, Наталья Парахина и Ирина Силичева. Мужскую команду в прыжках на двойном минитрампе составят Михаил Заломин, Василий Макарский, Александр Одинцов и Андрей Гладеньков, женскую - Полина Троянова, Дана Садкова, Екатерина Жигалова и Алина Христенко.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 12 ноября.

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