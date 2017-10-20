Белорусская федерация футбола потребовала от ФИФА завести дело на "Зенит" и Капленко

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Белорусская федерация футбола (БФФ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) требование начать дисциплинарное производство в отношении "Зенита" и полузащитника санкт-петербургской команды Кирилла Капленко. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе БФФ.

"Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба "Зенит" к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА", - сказали в БФФ.

18-летний Капленко не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодежной сборной Белоруссии, хотя вызывался на них. 6 октября в пресс-службе БФФ сообщили, что федерация может попросить ФИФА обратить внимание на действия футболиста. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко тогда сообщил ТАСС, что Капленко отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт. По словам Фурсенко, ни игрок, ни "Зенит" не нарушали регламент ФИФА.

Капленко перешел в "Зенит" в январе 2017 года из академии "Краснодара". Полузащитник провел за основной состав "Зенита" два матча - по одному в чемпионате и Кубке России.