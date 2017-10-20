Родственник пострадавшего на матче с "Харлемом" откроет игру РФПЛ "Спартак" - "Амкар"

ТАРАСОВКА /Московская область/, 20 октября. /ТАСС/. Первый удар по мячу перед матчем чемпионата России "Спартак" - "Амкар" нанесет родственник пострадавшего в давке, которая возникла 20 октября 1982 года на матче Кубка УЕФА с голландским "Харлемом". Об этом журналистам сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг.

"Первый удар по мячу завтра сделает один из родственников пострадавшего в давке", - сообщил Трахтенберг.

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Харлемом" (2:0) на стадионе имена В.И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее - при счете 1:0 в пользу "Спартака". В результате на лестнице трибуны "С" стадиона возникла давка, в которой, по официальным данным, опубликованным через несколько лет, погибли 66 и пострадали более 60 человек. В пятницу футболисты и руководство "Спартака" в Лужниках возложили венки к памятнику жертвам трагедии.

Матч 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Амкаром" пройдет в Москве в субботу, начало встречи в 19:00 мск. Футболисты выйдут на поле с траурными повязками.