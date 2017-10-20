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Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на товарищеский матч с командой России

Спорт
20 октября, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Встреча состоится в Москве 10 ноября

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Лионель Месси

Лионель Месси

© Manu Fernandez/AP

ТАСС, 20 октября. Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, а также полузащитники российского "Зенита" Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер вызваны в сборную Аргентины по футболу на товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

На данный момент ассоциация огласила список игроков из иностранных клубов, вызванных для подготовки к ближайшим товарищеским матчам команды. Позднее в заявку будут также включены футболисты из команд чемпионата страны.

Состав выглядит следующим образом: вратари - Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Аугустин Марчесин ("Америка", Мексика); защитники - Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Фредерико Фасио ("Рома", Италия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Герман Пеццелла ("Фиорентина", Италия); полузащитники - Паредес, Ригони, Краневиттер, Лукас Билья ("Милан", Италия), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия), Диего Перотти ("Рома"); нападающие - Месси, Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Анхель Ди Мария (ПСЖ, Франция), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия).

Сборная России проведет товарищеский матч с аргентинцами 10 ноября.

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