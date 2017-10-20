Немецкий футбольный союз должен выплатить €19 млн после пересчета налогов за ЧМ-2006

ТАСС, 20 октября. Немецкий футбольный союз (DFB) обязан выплатить дополнительно более €19 млн в качестве налогов в связи с получением Германией права на проведение чемпионата мира по футболу 2006 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

18 октября DFB получил уточненную налоговую декларацию. Это связано с тем, что в 2000 году на счет заявочного комитета "Германия-2006" было переведено €6,7 млн на нужды комитета, которые не были отражены ни в одном финансовом отчете. DFB заявил, что будет своевременно делать выплаты, но при этом оспорит уточенные суммы.

В октябре 2015 года в газете Spiegel появилась информация, что в 2000 году бывший на тот момент глава компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков (около €6,7 млн) в заявочный комитет "Германия-2006", руководителями которого были Франц Беккенбауэр и Вольфганг Нирсбах, покинувший пост президента DFB из-за скандала с подкупом голосов. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, однако, по сообщению СМИ и данным полиции, деньги не были отражены ни в одном из отчетов. В расследовании DFB, которое проводилось агентством Freshfields, говорится, что средства были потрачены на гала-концерт Международной федерации футбола (ФИФА), который в итоге был отменен. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов.

Германия 6 июля 2000 года выиграла право на проведение чемпионата мира - 2006, опередив Бразилию, Марокко, Англию и в финале 12 голосами против 11 - ЮАР.