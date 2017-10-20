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Россиянка Бадыкова стала второй в гонке по очкам на чемпионате Европы по велотреку

Спорт
20 октября, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Россиянка набрала 31 очко, уступив датской спортсменке Трине Шмидт

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ТАСС, 20 октября. Россиянка Гульназ Бадыкова стала серебряным призером гонки по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Берлине.

Россиянка набрала 31 очко. Победительницей стала датчанка Трине Шмидт (62). Третье место заняла белоруска Татьяна Шаракова (29).

Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли командный спринт, а мужская сборная в составе Александра Евтушенко, Мамыра Сташа, Сергея Шилова, Дмитрия Соколова и Алексея Курбатова завоевала бронзу в командной гонке преследования. Кроме того, серебряная медаль в активе Евгении Аугустинас в групповой гонке на вылет.

Чемпионат Европы в Берлине завершится в воскресенье.

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