Россиянка Бадыкова стала второй в гонке по очкам на чемпионате Европы по велотреку

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ТАСС, 20 октября. Россиянка Гульназ Бадыкова стала серебряным призером гонки по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Берлине.
Россиянка набрала 31 очко. Победительницей стала датчанка Трине Шмидт (62). Третье место заняла белоруска Татьяна Шаракова (29).
Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли командный спринт, а мужская сборная в составе Александра Евтушенко, Мамыра Сташа, Сергея Шилова, Дмитрия Соколова и Алексея Курбатова завоевала бронзу в командной гонке преследования. Кроме того, серебряная медаль в активе Евгении Аугустинас в групповой гонке на вылет.
Чемпионат Европы в Берлине завершится в воскресенье.