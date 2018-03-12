Как Слуцкий и другие российские футбольные тренеры работали в Европе

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом". Соглашение рассчитано на два года и начнет действовать после завершения сезона-2017/18. Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб.



Для Слуцкого работа в "Витессе" станет уже вторым зарубежным опытом. Прошлым летом он возглавил "Халл Сити", клуб "чемпионшипа" - второго по значимости дивизиона в английском футболе. После ухода из ЦСКА зимой 2016 года Слуцкий жил в Англии, где вплотную занялся изучением языка, намереваясь работать в этой стране.



"Халл" по итогам сезона-2016/17 покинул премьер-лигу, и перед российским специалистом была поставлена задача вернуть клуб в элиту. Однако руководство "Халла" после вылета распродало почти всех ведущих игроков, достойной замены не предложив. В итоге Слуцкий проработал в "Халле" всего полгода, после серии из семи матчей без побед российский тренер был отправлен в отставку. После 20 туров он оставил клуб на 20-м месте при 24 участниках и в трех очках от зоны вылета.

ТАСС вспоминает, как ранее работали российские тренеры в европейских командах.

Анатолий Бышовец. АЕЛ (Кипр) 1992-93, "Шахтер" (Украина) 1999, "Маритиму" (Португалия) 2003 гг

Анатолий Бышовец, 2017 год © Михаил Почуев/ТАСС

В 1992 году покинувший сборную СНГ Бышовец возглавил кипрский клуб АЕЛ из Лимассола, который сумел уберечь от вылета. Команда заняла седьмое место, всего в трех очках от зоны переходных матчей. Первый зарубежный опыт тренера, приведшего сборную СССР к победе на Олимпиаде 1988 года, нельзя назвать удачным, однако на репутации Бышовца работа на Кипре не сказалась.

В 1994 году он получил приглашение из олимпийской сборной Южной Кореи. А в 2003 году, после неудачного периода работы в сборной СССР и украинском "Шахтере" и нескольких лет вынужденного перерыва, Бышовец получил приглашение из португальского клуба "Маритиму", базирующегося на острове Мадейра - в Фуншале.

В Донецке в апреле 1999 года Бышовец сменил Валерия Яремченко, проиграв в 12 матчах всего однажды. Однако догнать киевское "Динамо" Валерия Лобановского Бышовцу не удалось. Сезон 1999/2000 гг "Шахтер" Бышовца начал неровно, уступив, в частности, "Кривбассу" и запорожскому "Металлургу". А после двух поражений в матчах Кубка УЕФА с "Родой" из Нидерландов Бышовец покинул украинский клуб.

В марте 2003 года Бышовец возглавил "Маритиму", который боролся за выживание в чемпионате Португалии, занимая 14-е место. Российскому специалисту удалось за девять матчей поднять островитян на восьмую строчку, одержав пять побед при трех поражениях. Одним из лидеров "Маритиму" являлся 20-летний Пепе - будущая звезда мадридского "Реала", в команде Бышовца выступавший в опорной зоне.

Валерий Непомнящий. "Генчлербирлиги" (Турция) 1992/93 гг. "Анкарагюджю" (Турция) 1993/94 гг

Развернуть Валерий Непомнящий, 2009 год © Алексей Филиппов/ТАСС Валерий Непомнящий, 2009 год © Алексей Филиппов/ТАСС

Российский специалист сделал себе имя работой со сборной Камеруна, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года. В 1992 году Непомнящий оказался в Турции, где возглавил середняка чемпионата страны - "Генчлербирлиги" из Анкары, с которым занял 10-е место. В целом работа российского тренера была признана успешной, и он получил приглашение из более статусного столичного клуба - "Анкарагюджю". Команда осталась лишь 11-й, и Непомнящий Турцию покинул, надолго отправившись работать в восточноазиатские страны - Южную Корею, Китай, Японию.

Курбан Бердыев. "Генчлербирлиги" (Турция). 1993/94 гг

Покинув "Генчлербирлиги", Непомнящий рекомендовал на свое место малоизвестного на тот момент 40-летнего специалиста из Туркмении Курбана Бердыева, который после окончания карьеры работал в тренерском штабе казахстанского "Кайрата". Бердыев поднял скромный "Генчлербирлиги" на седьмое место, однако затем не смог договориться с клубным руководством о дальнейшем развитии клуба. Базу Бердыев заложил неплохую - после ухода Бердыева "Генчлербирлиги" поднялся на пятое место и даже выступил в Кубке Интертото.

Станислав Черчесов. "Ваккер-Тироль" (Австрия) 2004-06 гг. "Легия" (Польша) 2015/16 гг

Развернуть Станислав Черчесов в "Легии", 2016 год © EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI POLAND OUT Станислав Черчесов в "Легии", 2016 год © EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI POLAND OUT

Завершавший в Австрии карьеру вратаря Черчесов там же начал и тренировать, после клуба региональной лиги "Куфштайн" получив в свое распоряжение "Ваккер-Тироль", который был создан лишь в 2002 году - после банкротства "Тироля" из Инсбрука. В 2004 году "Ваккер-Тироль" пробился в первую бундеслигу, однако после неудачного старта Хельмута Крафта сменил 41-летний Черчесов. Ему удалось избежать вылета команды, которая заняла шестое место при десяти участниках, а в следующем сезоне - седьмое. После сезона 2005/06 гг Черчесов покинул австрийскую команду, вернувшись в Россию и став спортивным директором "Спартака".

В 2015 году Черчесов перед началом очередного сезона был уволен из московского "Динамо", а в октябре принял предложение польского клуба "Легия". Черчесову удалось выиграть с варшавским клубом чемпионат страны и Кубок Польши, однако после окончания сезона тренер покинул команду. Договориться об усилении перед Лигой чемпионов Черчесову так и не удалось, при этом его сменщику албанцу Беснику Хаси, удалось вывести "Легию" в групповой турнир Лиги чемпионов - через три раунда квалификации.

Юрий Семин. "Динамо" (Украина). 2007-09, 2012-13 гг. "Габала" Азербайджан 2013/14 гг

Развернуть Юрий Семин в киевском "Динамо", 2008 год © EPA/ESTELA SILVA Юрий Семин в киевском "Динамо", 2008 год © EPA/ESTELA SILVA

В декабре 2007 года покинувший неблагодарную должность президента "Локомотива" Семин возглавил киевское "Динамо", которое за первую половину сезона успели потренировать Анатолий Демьяненко, Йожеф Сабо и Олег Лужный. "Динамо" провалило групповой раунд Лиги чемпионов, а в чемпионате Украины заметно отставало от "Шахтера", опустившись на четвертое место. Семину не удалось догнать горняков, несмотря на то, что в 12 матчах под его руководством динамовцы лишь дважды сыграли вничью. В итоге киевский клуб занял второе место.

В сезоне 2008/09 гг "Динамо" Семина безоговорочно стало лучшим в чемпионате Украины, опередив "Шахтер" на 15 очков! Ударной силой киевлян стала тройка Артем Милевский - Александр Алиев - Исмаэль Бангура. При этом "Динамо" Семина дошло до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграло "Шахтеру", сделавшему в итоге ставку на еврокубок и его завоевавшего.

Однако после окончания удачного сезона в Киеве Семин покинул "Динамо", вернувшись в ставший для него родным "Локомотив", где, впрочем, не сумел сработаться с президентом клуба Ольгой Смородской и вскоре "железнодорожников" покинул. В декабре 2010 года Семин вернулся в "Динамо", однако его вторая командировка в Киев оказалась не столь удачной, как первая.

Семин сумел вывести киевлян в четвертьфинал Лиги Европы, но динамовцы раз за разом уступали "Шахтеру" - как в чемпионате, так и кубке страны. Осенью 2012 года "Динамо" в очередной раз проиграло "Шахтеру" (1:3), а после поражения в Лиге чемпионов от французского "Пари Сен-Жермен" (1:4) Семин был отправлен в отставку.

В сезоне 2013/14 гг Семин работал с азербайджанским клубом "Габала", с которым занял третье место в чемпионате страны и вышел в финал Кубка Азербайджана, где его команда в серии пенальти уступила "Нефтчи".

Валерий Газзаев. "Динамо" (Украина). 2009-10 гг

Развернуть Валерий Газзаев в киевском "Динамо", 2009 год © ТАСС Валерий Газзаев в киевском "Динамо", 2009 год © ТАСС

Выигравший в 2005 году Кубок УЕФА во главе ЦСКА Газзаев получил приглашение в киевское "Динамо", где сменил Юрия Семина. "Динамо" Газзаева выиграло первый круг чемпионата Украины 2009/10 гг, при этом российский специалист доверил место в основном составе будущим лидерам команды и сборной Украины - Евгению Хачериди, Андрею Ярмоленко, а Роману Еременко нашел позицию на правом фланге обороны. Играл в "Динамо" Газзаева и 33-летний форвард Андрей Шевченко.

Однако выдержать конкуренцию с "Шахтером" "Динамо" Газзаева не сумело, оставшись вторым, а в Лиге чемпионов заняло последнее место в группе. После неудачного старта следующего сезона Газзаев в октябре 2010 года покинул "Динамо", которое не сумело пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

Алексей Еременко. "Яро" (Финляндия). 2009-16 гг

В 80-х годах Еременко поиграл в полузащите нескольких клубов высшей союзной лиги, в том числе и в "Спартаке", где выиграл чемпионат СССР, а в 1990 году уехал в Финляндию, где в низших лигах выходил на поле до 45 лет. Поработав играющим тренером клуба "Якобстад", Еременко возглавил "Яро" из того же Пиетарсаари (или Якобстад) - города на западе Финляндии на берегу Ботнического залива, где шведский язык является родным для более половины жителей.

В "Яро" Еременко проработал в общей сложности семь лет, а лучшим достижением скромного клуба стало пятое место в 2010 году. В 2015 году "Яро" все-таки вылетел из элиты финского футбола, покинул команду и Алексей Еременко, который успел впоследствии поработать в казахстанском "Шахтере" из Караганды и армянском "Пюнике".

Три сына Алексея Еременко - Алексей, Роман и Сергей - профессиональные футболисты. Если старший и средний братья хорошо известны в футбольной среде, то 19-летнему Сергею лишь предстоит пробиться на высокий уровень. Уже в 15 лет он играл у отца в "Яро", затем выступал за молодежную команду швейцарского "Базеля", а зимой стал игроком московского "Спартака".

Валерий Карпин. "Мальорка" (Испания) 2014/15 гг

Развернуть Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин © Артем Коротаев/ТАСС Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин © Артем Коротаев/ТАСС

Карпин возглавил "Мальорку" в августе 2014 года, когда команда, выступавшая во втором по значимости дивизионе испанского футбола, находилась в числе аутсайдеров. Карпин был хорошо известен в Испании, считаясь одним из сильнейших легионеров в конце 90-х - начале 2000-х годов, выступая за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту", а также работая экспертом на телевидении.

Под руководством Валерия Карпина "Мальорка" одержала пять побед подряд, покинув зону вылета, однако после серии неудач в феврале 2015 года российский специалист был уволен. Сезон "Мальорка" в итоге завершила на 16-м месте, через год стала 17-й, а весной 2017 года стала 20-й, покинув второй дивизион чемпионата Испании.

В "Мальорке" под руководством Карпина играл 18-летний полузащитник Марко Асенсио, впоследствии перешедший в мадридский "Реал" и забивший в финале Лиги чемпионов 2017 года.

Сергей Андреев. "Вардар" (Македония). 2014/15 гг

Андреев был приглашен в команду из Скопье российским владельцем клуба Сергеем Самсоненко. Знаменитый в прошлом форвард, Андреев в 1998 году привел "Ростсельмаш" к шестому месту в чемпионате России, однако затем, во многом из-за своего несговорчивого характера, остался без приглашений от элитных клубов. В Македонии Андрееву удалось выполнить лишь задачу-минимум - вернуть "Вардару" чемпионский титул спустя год.

Но успешно выступить в еврокубках "Вардару" было не суждено, и после поражения в квалификации Лиги чемпионов от кипрского АПОЭЛа Сергей Андреев был уволен.

Евгений Трушин