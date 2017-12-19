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Анатолий Карпов в Словакии даст мастер-класс для одаренных учеников местных школ

Спорт
19 декабря, 19:01 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 19, декабря. /ТАСС

Гроссмейстер стал почетным гостем шахматного турнира, который по инициативе спикера парламента Андрея Данко открылся во вторник в Словакии

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Анатолий Карпов

Анатолий Карпов

© Александр Щербак/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 19 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам, российский общественный и государственный деятель Анатолий Карпов даст мастер-класс по игре в шахматы в Братиславе. Об этом во вторник сообщила ТАСС директор департамента информации Национального совета (парламента) Словакии Зузана Чижмарикова.

"Анатолий Карпов стал почетным гостем шахматного турнира, который по инициативе спикера парламента Андрея Данко открылся во вторник в Словакии, - подчеркнула она. - Это первый подобный турнир, который специально приурочен к наступающему Рождеству".

Турнир продлится два дня, главные игры проходят в Братиславе. "Соревнуются участники в четырех категориях: детcкой, взрослой, среди выдающихся [общественных и политических] деятелей [Словакии] и пенсионеров", - пояснила Чижмарикова.

Победители турнира встретятся за шахматной доской с Анатолием Карповым. Кроме того, гроссмейстер сыграет с Андреем Данко и посетит одну из средних школ, где даст мастер-класс для одаренных учеников.

Парламент Словакии проводит турнир совместно с шахматной федерацией республики.

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