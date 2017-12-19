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Власти Ленобласти хотят построить в регионе стрелковый комплекс международного класса

Спорт
19 декабря, 20:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, декабря. /ТАСС

По мнению губернатора области Александра Дрозденко, комплекс "разнообразит социальную инфраструктуру новых районов и даст жителям дополнительную возможность для занятий спортом"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил построить во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом современный стрелковый комплекс для всероссийских и международных соревнований. Эту идею он высказал во вторник во время рабочей поездки по району, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Строительство стрелкового комплекса в районе новостроек разнообразит социальную инфраструктуру новых районов и даст жителям дополнительную возможность для занятий спортом", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В областном правительстве отметили, что "стрелковый комплекс в будущем мог бы принимать в своих стенах соревнования всероссийского и международного масштаба".

По словам главы региона, в ходе предварительных переговоров Федерация пулевой и стендовой стрельбы "Стрелковый Союз России" подтвердила свою заинтересованность в появлении такого объекта, поскольку ни в Санкт-Петербурге, ни в области подобного комплекса пока нет.

Всеволожский район Ленинградской области - ближайший к Санкт-Петербургу. Он примыкает к мегаполису с северо-востока, в нем активно развивается инфраструктура и жилищное строительство, работают промышленные предприятия.

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