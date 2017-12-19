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Греческий футбольный клуб "Паниониос" не намерен приобретать Базелюка

Спорт
19 декабря, 20:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянин может продолжить карьеру в греческом клубе и получить греческий паспорт

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Константин Базелюк

Константин Базелюк

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Греческий "Паниониос" не проявлял интереса к российскому нападающему ЦСКА Константину Базелюку, там ничего не знают о возможном получении футболистом греческого гражданства. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Паниониоса".

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что Базелюк может продолжить карьеру в "Паниониосе" и получить греческий паспорт.

"Мы ничего не знаем об этом игроке и не делали никаких предложений, наши скауты его не просматривали. Поскольку мы им не интересовались, то ничего не можем сказать о получении Базелюком греческого гражданства", - заявили в пресс-службе "Паниониоса".

24-летний нападающий, права на которого принадлежат ЦСКА, на правах аренды выступает за махачкалинский "Анжи". В чемпионате России сезона-2017/18 Базелюк провел за махачкалинскую команду шесть матчей. Ранее футболист на правах аренды выступал за португальский "Эшторил".

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