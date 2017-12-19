Греческий футбольный клуб "Паниониос" не намерен приобретать Базелюка

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Греческий "Паниониос" не проявлял интереса к российскому нападающему ЦСКА Константину Базелюку, там ничего не знают о возможном получении футболистом греческого гражданства. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Паниониоса".

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что Базелюк может продолжить карьеру в "Паниониосе" и получить греческий паспорт.

"Мы ничего не знаем об этом игроке и не делали никаких предложений, наши скауты его не просматривали. Поскольку мы им не интересовались, то ничего не можем сказать о получении Базелюком греческого гражданства", - заявили в пресс-службе "Паниониоса".

24-летний нападающий, права на которого принадлежат ЦСКА, на правах аренды выступает за махачкалинский "Анжи". В чемпионате России сезона-2017/18 Базелюк провел за махачкалинскую команду шесть матчей. Ранее футболист на правах аренды выступал за португальский "Эшторил".