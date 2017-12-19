Авербух: пропуск Медведевой чемпионата России не связан с ее противостоянием с Загитовой

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой пропустить чемпионат России не стоит увязывать с возможным желанием спортсменки отсрочить первое очное противостояние с Алиной Загитовой, которая тренируется вместе с ней в группе тренера Этери Тутберидзе и по мнению многих специалистов является ее главным конкурентом в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал хореограф фигуристок, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Во вторник стало известно, что Медведева, совсем недавно оправившаяся от травмы ноги, по рекомендации врачей пропустит чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге. Предстоящий чемпионат страны станет первым для 15-летней Загитовой, которая проводит первый сезон на взрослом уровне. Медведева, которая не проиграла ни одного старта за последние два года, пока не противостояла Загитовой на официальных соревнованиях.

"Что касается ее противостояния с Алиной Загитовой, то эту тему вообще не стоит поднимать. Их противостояние происходит каждый день, поскольку они тренируются на одном льду. Поэтому не надо думать, что кто-то кого-то боится", - сказал Авербух.

"Думаю, что это мотивационное столкновение и дало такой огромный рывок Алине Загитовой. Впереди будет чемпионат Европы, поэтому поберечь сегодня Женю Медведеву - правильное решение", - подчеркнул он.

На основе результатов чемпионата России будет сформирован состав сборной России, которая в январе выступит на чемпионате Европы в Москве, собеседник агентства считает, что пропуск национального первенства не должен помешать Медведевой попасть в команду. "Все должны с пониманием отнестись к тому, что происходит, Женя завоевала право выступать на чемпионате Европы. Конечно, чемпионат России определяющий турнир, но Женя в этом сезоне дважды успешно выступила на этапах серии Гран-при, попала в его финал, с учетом того, что она является чемпионкой мира, она должна быть в сборной", - сказал Авербух.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что она попадет в сборную по спортивному принципу", - добавил он.