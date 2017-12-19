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Виктор Ан попал в предварительный список участников Олимпийских игр - 2018

Спорт
19 декабря, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Также в список был включен Семен Елистратов

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Виктор Ан

Виктор Ан

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты Виктор Ан и Семен Елистратов включены в предварительный список спортсменов для участия в Олимпийских играх 2018 года, поданный в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. Во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил ТАСС, что предварительный список спортсменов для участия в Играх был отправлен МОК.

"Мы отправили список из спортсменов, которые выполнили квалификационные нормативы. В него вошли и Виктор Ан вместе с Семеном Елистратовым", - сказал Кравцов.

Ан до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом (все - на Играх-2006 в Турине), а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых выиграл три золотые награды. Елистратов также становился олимпийским чемпионом Игр-2014 в команде.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

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