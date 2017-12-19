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IBSF не стала отстранять Зубкова и Третьякова от соревнований под эгидой организации

Спорт
19 декабря, 20:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Решение основано на изучении комиссией организации мотивировочной части постановления МОК о пожизненном отстранении россиян от участия в Олимпиадах

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Александр Зубков

Александр Зубков

© EPA/Tobias Hase

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Специальная комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), рассмотрев мотивировочные части заключений Международного олимпийского комитета (МОК) о наказании бобслеиста Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова, приняла решение не отстранять их от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Ранее МОК по решению комиссии Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировал Третьякова и Зубкова, аннулировав их результаты на Играх-2014. IBSF первоначально лишила их возможности официально находиться на соревнованиях, проводимых под эгидой этой организации, однако комиссия IBSF 1 декабря допустила Третьякова до участия в этапах Кубка мира, а главе Федерации бобслея России Зубкову было разрешено находиться на соревнованиях в качестве официального лица.

"Комиссия IBSF прислала в федерацию письмо, в котором говорится, что после тщательного рассмотрения мотивировочных частей дел Третьякова и Зубкова она постановила оставить в силе свое решение от 1 декабря и не пересматривать его, - отметил Пархоменко. - Следовательно, Третьяков и Зубков могут продолжать и дальше участвовать в Кубках мира и других международных соревнованиях".

Федерация бобслея России 4 декабря подала иски в Спортивный арбитражный суд от 12 российских бобслеистов и скелетонистов, чьи результаты, показанные на Играх в Сочи, были аннулированы дисциплинарной комиссией МОК. Иски подали Сергей Чудинов, Ольга Потылицына, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Александр Зубков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Ольга Стульнева.

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