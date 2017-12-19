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"Старт" победил "Строитель" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
19 декабря, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу нижегородского клуба

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ТАСС, 19 декабря. Нижегородский "Старт" обыграл сыктывкарский "Строитель" со счетом 9:2 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.

За "Строитель" голы забили Сергей Шебонкин (39-я минута) и Максим Зубарев (83). В составе "Старта" отличились Евгений Корев (33), Максим Анциферов (41, 90), Максим Пахомов (64, 73, 80), Денис Котков (69), Алексей Бушуев (70), Алексей Киселев (76).

"Старт" занимает 10-е место с 12 очками, "Строитель" - 13-е (3). В следующем матче 22 декабря команды сыграют в Нижнем Новгороде.

В других матчах московское "Динамо" победило "Родину" (6:2), "Кузбасс" - "Байкал-Энергию" (6:4), "Сибсельмаш" - казанское "Динамо" (7:2), "Енисей" - "СКА- Нефтяник" (4:1), "Уральский трубник" - "Волгу" (2:1).

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