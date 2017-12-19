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Белов: ХК "Витязь" победил магнитогорский "Металлург" благодаря самоотдаче и настрою

Спорт
19 декабря, 23:31 UTC+3 ПОДОЛЬСК область/ 19, декабря. /ТАСС

Главный тренер подольской команды рассказал, что команде удалось реабилитироваться перед болельщиками за три поражения подряд

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 19 декабря. /ТАСС/. Подольский "Витязь" победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря настрою и самоотдаче игроков с первых минут встречи. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер подмосковной команды Валерий Белов.

Во вторник в Подольске "Витязь" по буллитам обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 и прервал серию из трех поражений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Форвард магнитогорцев Сергей Мозякин, пропустивший чуть больше месяца из-за травмы, забросил шайбу в первой же игре после возвращения, она оказалась 300-й для него в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Хороший настрой был, все самоотверженно играли, временами было сложно с таким соперником. Отметил бы сегодня игру в обороне, хорошо сыграл и вратарь, и вся команда ему помогала. Психологически очень важная победа для нас. После серии из трех выездных поражений было большое желание реабилитироваться перед своими болельщиками", - сказал Белов.

"Витязь" располагается на 11-м месте в таблице Западной конференции и следующий матч проведет дома с челябинским "Трактором".

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