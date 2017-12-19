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Норвежские допинг-офицеры отказались работать на ОИ-2018 за свой счет

Спорт
19 декабря, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

В Норвежском антидопинговом агентстве заявили, что если МОК продает права на трансляцию Игр за огромные деньги, он может найти средства на оплату работы допинг-офицеров

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ТАСС, 19 декабря. Сотрудники Норвежского антидопингового агентства не будут работать на Олимпиаде-2018. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на шведскую газету Expressen.

Причиной стал отказ организаторов Игр оплачивать работу допинг-офицеров.

"Мы считаем, что если вы продаете телеправа на миллиарды крон, неправильно перекладывать оплату работы допинг-офицеров на нас, - сказал глава Норвежского антидопингового агентства Андерс Сольхейм. - Допинг-офицер должен получать соответствующую зарплату, ему должны оплачивать проезд и проживание в течение трех недель. Антидопинговая работа не должна быть факультативным занятием для тех, у кого есть желание делать это. Мы устали от такого отношения к нашей работе".

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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