Норвежские допинг-офицеры отказались работать на ОИ-2018 за свой счет

ТАСС, 19 декабря. Сотрудники Норвежского антидопингового агентства не будут работать на Олимпиаде-2018. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на шведскую газету Expressen.

Причиной стал отказ организаторов Игр оплачивать работу допинг-офицеров.

"Мы считаем, что если вы продаете телеправа на миллиарды крон, неправильно перекладывать оплату работы допинг-офицеров на нас, - сказал глава Норвежского антидопингового агентства Андерс Сольхейм. - Допинг-офицер должен получать соответствующую зарплату, ему должны оплачивать проезд и проживание в течение трех недель. Антидопинговая работа не должна быть факультативным занятием для тех, у кого есть желание делать это. Мы устали от такого отношения к нашей работе".

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.