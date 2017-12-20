Генменеджер "Витязя": клуб не будет расставаться с лидерами перед дедлайном КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Подольский "Витязь" не будет просто так отдавать игроков в другие команды перед запретом на обмены в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер подмосковной команды Игорь Варицкий.

Запрет на обмены в КХЛ наступит 27 декабря. "Витязь" располагается на 11-м месте в таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 10 очков.

"Могу заявить, что мы ни с кем не собираемся просто так расставаться, никуда игроков отдавать не будем, ни лидеров, ни игроков четвертого звена. Мы пойдем единой командой до конца, ни с кем расторгать контракты не будем. Каждый матч для нас как последний, и плей-офф для "Витязя" уже давно начался", - заявил Варицкий.

Также генеральный менеджер добавил, что игроки, пришедшие в команду по ходу сезона, усилили ее. "Мы делали обмены по ходу сезона, не устраивала игра легионеров. К сожалению, они не смогли быстро адаптироваться к чемпионату. Новые игроки усилили команду, но их потенциал еще больше, могут играть лучше. Непросто по ходу сезона вливаться в коллектив, ребята стараются, претензий к ним нет", - сказал собеседник агентства.

Перед началом сезона "Витязь" подписал контракты с финнами Яакко Риссаненом и Ессе Манкиненом, но по ходу сезона они покинули клуб, а на их место пришли хорват Борна Рендулич и финн Матиас Мюттюнен.