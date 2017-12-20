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Дисциплинарная комиссия МОК рассмотрит новую партию дел российских участников Игр в Сочи

Спорт
20 декабря, 0:12 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 20, декабря. /ТАСС

На заседании дисциплинарной комиссии МОК в швейцарской Лозанне будут рассмотрены дела двух хоккеисток, двух саночников и трех лыжников

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Денис Освальд

Денис Освальд

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 декабря. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом рассмотрит новую партию дел российских участников Игр 2014 года в Сочи на предмет нарушения антидопинговых правил. На этот раз будут рассмотрены дела двух хоккеисток, двух саночников и трех лыжников. Не исключено, что в этом списке появятся и другие спортсмены, имена которых пока не фигурировали в информационном пространстве.

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Заседание дисциплинарной комиссии МОК пройдет в среду в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации. Пока известно, что под подозрение попали лыжники Никита Крюков (трехкратный чемпион мира), Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова. Имена двух хоккеисток пока остаются неизвестны. Крюков и Бессмертных на Олимпиаде в Сочи завоевали по серебряной медали: первый - в командном спринте, второй - в эстафете, однако оба уже были лишены наград по причине аннулированных ранее результатов Максима Вылегжанина, который оказался в числе первых жертв разбирательств комиссии Освальда.

Уже отстранены 32 российских спортсмена

На сегодня дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 32 российских спортсменов. Все они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Основанием для этого стало не обнаружение в их допинг- пробах запрещенных препаратов, а установление факта соучастия в процессе их подмены, которая, как считает комиссия, носила массовый характер и поддерживалась на ведомственном уровне.

Многие из наказанных спортсменов при поддержке адвокатов уже подали апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, предполагается, что они будут рассмотрены до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которые стартуют 9 февраля.

Комиссия Освальда на данный момент аннулировала результаты Игр-2014 и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Юлию Чекалеву, Анастасию Доценко, скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову, Сергея Чудинова, бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина, Алексея Пушкарева, Ольгу Стульневу, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину, хоккеисток Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скиба.

Оправдательного вердикта удалось добиться только олимпийской чемпионке Сочи по фигурному катанию Аделине Сотниковой, хоккеистке Анне Шохиной и конькобежцу Денису Юскову.

12 декабря МОК сообщил, что количество дел спортсменов сборной России, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось с 36 до 46.

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Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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