"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка английской футбольной лиги

ТАСС, 20 декабря. "Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" в домашнем матче 1/4 финала Кубка английской футбольной лиги. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте матча забил нападающий Дэнни Уэлбек.

Другие полуфиналисты турнира определятся в матчах "Лестер" - "Манчестер Сити", "Челси" - "Борнмут" и "Бристоль" - "Манчестер Юнайтед". Полуфиналы пройдут 9-10 января и 23-24 января в двухматчевом формате. Финал Кубка английской футбольной лиги сезона-2017/18 состоится 25 февраля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кубок футбольной лиги - третий по значимости турнир в Англии. Победитель соревнований получает путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Действующим обладателем трофея является "Манчестер Юнайтед", больше всего титулов на счету "Ливерпуля", который становился обладателем кубка восемь раз.

Job done - we’ve reached the @Carabao_Cup semi-final #AFCvWHU pic.twitter.com/xL93v83gK5 — Arsenal FC (@Arsenal) 19 декабря 2017 г.