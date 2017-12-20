"Торонто" разгромил "Каролину" в НХЛ, Зайцев пропустил матч из-за травмы

ТАСС, 20 декабря. "Торонто" победил "Каролину" со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник "Торонто" Никита Зайцев пропустил первую встречу в текущем сезоне из-за травмы.

В составе "Торонто" шайбы забросили Лео Комаров (3-я минута), Митчелл Марнер (6), Джеймс ван Римсдик (11), Тайлер Бозак (14), Патрик Марло (50), Каспери Капанен (50), Уильям Нюландер (55) и Коннор Кэррик (59). У "Каролины" отличился Джефф Скиннер (10).

Лучшим хоккеистом встречи был признан Марнер (1 гол + 3 передачи), второй звездой стал Бозак (1+3), третьей - голкипер "Торонто" Фредрик Андерсен, отразивший 32 из 33 бросков по воротам.

Российский защитник "Торонто" Зайцев пропустил первую игру в текущем сезоне. Зайцев отсутствовал из-за травмы нижней части тела. В 34 матчах чемпионата Зайцев набрал 10 очков (4+6) и лидирует в лиге по количеству заблокированных бросков - 94.

"Торонто" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 35 матчах. "Каролина" идет на 11-й строчке, имея в активе 35 очков после 33 игр. В следующем матче в ночь на четверг "Торонто" на выезде встретится с "Коламбусом", 21 декабря "Каролина" в гостях сыграет против "Нэшвилла".