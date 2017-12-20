"Бостон" победил "Баффало" в НХЛ, Худобин в шестой раз в карьере отстоял "на ноль"

ТАСС, 20 декабря. "Бостон" обыграл "Баффало" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Антон Худобин впервые в текущем сезоне и в шестой раз в карьере отстоял "на ноль".

Шайбы забросили Джейк Дебраск (31-я минута), Тим Шаллер (59) и Дэвид Бэкес (60). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Худобин отразивший все 36 бросков по воротам, второй звездой стал Дебраск, третьей - форвард "Бостона" Брэд Маршанд.

31-летний российский голкипер Худобин провел 13-й матч в текущем чемпионате и принес "Бостону" восьмую победу. Он впервые в текущем сезоне, а также в шестой раз в карьере отстоял "на ноль". Предыдущий "сухой" матч Худобин провел 7 ноября 2015 года в составе "Анахайма" против "Сан-Хосе" (1:0), в котором уроженец Усть-Каменогорска отразил 31 бросок по воротам.

Российский защитник "Баффало" Виктор Антипин сыграл в матче 15 минут 12 секунд, отметившись одним заблокированным броском соперника.

"Бостон" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. "Баффало" идет последним на Востоке, имея в активе 23 очка после 34 игр. "Бостон" одержал вторую победу подряд, "Баффало" продлил серию поражений до трех игр. В следующем матче в ночь на пятницу "Бостон" на своей площадке сыграет против "Виннипега", на следующий день "Баффало" дома встретится с "Филадельфией".

В параллельных матчах "Нью-Йорк Айлендерс" на своей площадке уступили "Детройту" со счетом 3:6, "Анахайм" на выезде проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" - 1:4, "Миннесота" в гостях победила "Оттаву" - 6:4.