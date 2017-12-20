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СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов предложить за футболиста "Челси" Азара $120 млн

Спорт
20 декабря, 7:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Сообщается, что 26-летний бельгийский полузащитник уже отклонил предложение "Челси" о новом контракте, по которому он получал бы $400 тыс. в неделю

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ТАСС, 20 декабря. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов предложить за покупку бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара £90 млн (около $120 млн). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, если сделка состоится, то она станет трансферным рекордом внутри английской премьер-лиги. Сообщается, что Азар уже отклонил предложение "Челси" о новом контракте, по которому он получал бы £300 тыс. в неделю (около $400 тыс.), и рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Азар сыграл в составе "Челси" 22 встречи в различных турнирах, на его счету восемь голов и четыре результативные передачи.

В 2016 году "Манчестер Юнайтед" приобрел французского полузащитника Поля Погба у итальянского "Ювентуса" за £89 млн.

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