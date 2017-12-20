Шайба и голевая передача Радулова не спасли "Даллас" от проигрыша "Вашингтону" в матче НХЛ

ТАСС, 20 декабря. "Даллас" уступил "Вашингтону" со счетом 3:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Далласа" Александр Радулов забросил 12-ю шайбу в сезоне и отдал 17-ю голевую передачу.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Андре Бураковски (11-я, 62-я минуты), Дмитрий Орлов (34) и Бретт Коннолли (57). У "Далласа" отличились Джейми Бенн (16), Гемел Смит (32) и Радулов (56). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Бураковски, второй звездой стал Радулов, третьей - Орлов.

12-ю шайба Радулова

31-летний российский форвард "Далласа" провел на площадке 20 минут 34 секунды, нанес три броска, один из которых стал голевым, отдал результативную передачу и заблокировал два броска хоккеистов "Вашингтона". Всего на счету Радулова 29 очков (12 шайб + 17 передач) в 35 матчах сезона.

Из российских хоккеистов "Вашингтона" только защитник Орлов сумел отметиться результативными действиями в матче в Далласе, на его счету шайба, которая стала для россиянина четвертой в сезоне. Нападающий Александр Овечкин сыграл 19 минут 51 секунду, успев нанести четыре броска и провести один силовой прием. Евгений Кузнецов провел на площадке почти 20 минут, нанес два броска, совершил два силовых приема и заблокировал один бросок соперников.

Гол Орлова

Dmitry Orlov....



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"Вашингтон" одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 35 матчах. "Даллас" занимает восьмое место в таблице Запада, имея в активе 39 очков после 35 игр. В следующем матче 21 декабря "Даллас" дома встретится с "Чикаго", "Вашингтон" 22 декабря на выезде сыграет против "Аризоны".

В параллельном матче "Виннипег" со счетом 6:4 обыграл "Нэшвилл" в гостях. Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты, отметившись результативной передачей, которая стала для него седьмой в сезоне.