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Комиссия МОК рассмотрела дела Демченко и Крюкова, решение не объявлено

Спорт
20 декабря, 16:40 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 20, декабря. /ТАСС

Также были рассмотрены дела Александра Бессмертных, Натальи Матвеевой и Татьяны Ивановой

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Никита Крюков

Никита Крюков

© Владимир Смирнов/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 декабря. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом рассмотрела дела российских участников Игр 2014 года в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил, решение не было объявлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Артем Пацев.

Комиссия рассмотрела дела несколько спортсменов, в их числе - лыжники Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, саночники Демченко и Татьяна Иванова. На заседании присутствовали Демченко и Иванова.

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Адвокат: решение комиссии МОК по делам Демченко и Крюкова ожидается до 25 декабря

"Заседание прошло, решение озвучено не было", - сказал Пацев.

Крюков и Бессмертных на Олимпиаде в Сочи завоевали по серебряной медали: первый - в командном спринте, второй - в эстафете, однако оба уже были лишены наград по причине аннулированных ранее комиссией Освальда результатов Максима Вылегжанина.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряных медали (в личном турнире и в эстафете), в активе Ивановой - серебро (эстафета). Сразу после окончания Олимпиады Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена и в настоящее время является главным тренером национальной команды по санному спорту.

Заседание дисциплинарной комиссии МОК прошло в среду в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации. На сегодня дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 32 российских спортсмена. Количество дел спортсменов сборной России, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось с 36 до 46.

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