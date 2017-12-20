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Хоккеистки Бурина и Щукина подозреваются в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014

Спорт
20 декабря, 16:58 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 20, декабря. /ТАСС

Их дела были рассмотрены в среду дисциплинарной комиссией МОК

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Анна Щукина

Анна Щукина

© ТАСС/Артур Лебедев

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 декабря. /ТАСС/. Татьяна Бурина и Анна Щукина являются двумя хоккеистками, чьи дела в среду рассмотрела дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, передает корреспондент ТАСС из штаб-квартиры МОК в Лозанне.

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Комиссия Освальда проверяет российских участников Игр 2014 года в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил. В среду также рассматривались дела лыжников Никиты Крюкова (трехкратного чемпиона мира), Александра Бессмертных Натальи Матвеевой, саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. Ранее ТАСС узнал, что также под подозрением находятся две российских хоккеистки, но их имена до сегодняшнего дня были неизвестны.

Комиссия Освальда в декабре объявила о пожизненном отстранении от Олимпиад шести российских хоккеисток Инны Дюбанок, Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой и Галины Скибы за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Результат женской сборной России на Олимпиаде 2014 года был аннулирован. Федерация хоккея России сообщила, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать спортсменок.

На сегодня дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 32 российских спортсменов. Количество дел спортсменов сборной России, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось с 36 до 46.

Оправдательного вердикта удалось добиться только олимпийской чемпионке Сочи по фигурному катанию Аделине Сотниковой, хоккеистке Анне Шохиной и конькобежцу Денису Юскову.

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