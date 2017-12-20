Конькобежцы Скобрев и Кузнецов попали в число подозреваемых в допинге на ОИ в Сочи

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 декабря. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в среду рассмотрела дела российских конькобежцев Артема Кузнецова и Ивана Скобрева, передает корреспондент ТАСС из штаб-квартиры МОК в Лозанне.

Спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

На Играх-2014 Кузнецов занял 19-е место на дистанции 500 метров, Скобрев стал 18-м на дистанции 1500 м, седьмым - на 5000 м. Также Скобрев участвовал в командной гонке вместе с Александром Румянцевым, Алексеем Есиным, Денисом Юсковым, дойдя до четвертьфинала.

На данный момент дисциплинарная комиссия МОК пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 32 российских спортсмена, аннулировав их результаты на Играх в Сочи.

Оправдательного вердикта удалось добиться только олимпийской чемпионке Сочи по фигурному катанию Аделине Сотниковой, хоккеистке Анне Шохиной и конькобежцу Денису Юскову.