Сборная Англии будет базироваться в Петербурге во время ЧМ-2018 по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу на время чемпионата мира по футболу 2018 года будет размещаться в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул Великобритании в Петербурге Сангита Ахуджа.

"Я с интересом жду начала чемпионата мира по футболу и приезда сборной Англии в Санкт-Петербург, поскольку в качестве базы они выбрали Репино", - рассказала Ахуджа.

Также в ходе беседы с корреспондентом ТАСС генконсул пожелала сборной России удачного выступления на турнире: "Я также хотела бы пожелать удачи на чемпионате мира российской сборной", - сказала дипломат.

Сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ в группе G со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. С командой Туниса англичане сыграют в Волгограде 18 июня, с панамцами в Нижнем Новгороде 24 июня, с бельгийцами - в Калининграде 28 июня.

В Петербурге пройдут встречи сборных Марокко и Ирана 15 июня, России и Египта 19 июня, Бразилии и Коста-Рики 22 июня, Нигерии и Аргентины 26 июня. Также в Северной столице запланированы по одному из матчей 1/8 финала 3 июля, 1/2 финала 10 июля и встреча за третье место 14 июля.