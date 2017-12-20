Адвокат: решение комиссии МОК по делам Демченко и Крюкова ожидается до 25 декабря

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по делам российских спортсменов, которые были рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии в среду, ожидается до 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Артем Пацев.

Комиссия рассмотрела дела нескольких спортсменов, в их числе - лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, конькобежец Иван Скобрев, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. На заседании присутствовали Демченко и Иванова.

"Резолютивную часть решения обещали предоставить в течение трех-четырех дней, чтобы успеть до католического Рождества", - сказал Пацев.

Заседание дисциплинарной комиссии МОК прошло в среду в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации. На сегодня дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 32 российских спортсмена. Количество дел спортсменов сборной России, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось с 36 до 46.