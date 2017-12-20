Конькобежец Скобрев попал под подозрение МОК из-за нахождения в списке "Дюшес"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту россиянин Иван Скобрев попал под подозрение Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что фигурировал в списке "Дюшес". Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Конькобежец присутствовал на заседании дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, которое прошло в среду в Лозанне.

"Я присутствовал на заседании дистанционно посредством видеосвязи, внимательно выслушал обвинения со стороны МОК, - сказал Скобрев. - Лично я так и не понял, почему меня и еще одного представителя конькобежного спорта Артема Кузнецова внесли в этот список. Потому что ни царапин, ни изменений в составе наших проб нет. Единственное, что мне предъявили, что я был включен господином Родченковым в так называемый "список Дюшес".

"От себя лично могу сказать, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты, - заявил он. - Надеюсь на благоразумие МОК и тех инстанций, которые будут принимать решение".

Комиссия Освальда проверяет российских участников Игр 2014 года в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Всемирному антидопинговому агентству список спортсменов, которые перед Играми-2014 для улучшения результатов якобы употребляли допинговый коктейль, названный маркой популярного лимонада. Список "Дюшес" стал основанием для лишения российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи.