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Конькобежец Скобрев попал под подозрение МОК из-за нахождения в списке "Дюшес"

Спорт
20 декабря, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Двукратный призер Олимпийских игр заявил, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты

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Иван Скобрев

Иван Скобрев

© ТАСС/Владимир Смирнов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту россиянин Иван Скобрев попал под подозрение Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что фигурировал в списке "Дюшес". Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Конькобежец присутствовал на заседании дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, которое прошло в среду в Лозанне.

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"Я присутствовал на заседании дистанционно посредством видеосвязи, внимательно выслушал обвинения со стороны МОК, - сказал Скобрев. - Лично я так и не понял, почему меня и еще одного представителя конькобежного спорта Артема Кузнецова внесли в этот список. Потому что ни царапин, ни изменений в составе наших проб нет. Единственное, что мне предъявили, что я был включен господином Родченковым в так называемый "список Дюшес".

"От себя лично могу сказать, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты, - заявил он. - Надеюсь на благоразумие МОК и тех инстанций, которые будут принимать решение".

Комиссия Освальда проверяет российских участников Игр 2014 года в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Всемирному антидопинговому агентству список спортсменов, которые перед Играми-2014 для улучшения результатов якобы употребляли допинговый коктейль, названный маркой популярного лимонада. Список "Дюшес" стал основанием для лишения российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи.

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