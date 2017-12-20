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Бобслеист Белугин подозревается в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи

Спорт
20 декабря, 16:45 UTC+3 /Швейцария/ 20, декабря. /ТАСС

На Олимпиаде в Сочи Белугин выступал в соревнованиях двоек вместе с Александром Касьяновым и в соревнованиях четверок вместе с Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Кириллом Антюх

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Александр Касьянов и Максим Белугин

Александр Касьянов и Максим Белугин

© ТАСС/Станислав Красильников

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 декабря. /ТАСС/. Российский бобслеист Максим Белугин был вызван на заседание дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по подозрению в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В среду комиссия МОК рассмотрела дела ряда российских спортсменов на предмет нарушения ими антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, в их числе оказался Белугин.

На Олимпиаде в Сочи Белугин выступал в соревнованиях двоек вместе с Александром Касьяновым и в соревнованиях четверок вместе с Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Кириллом Антюх и в обоих заездах занял четвертое место. Ранее МОК уже аннулировал данные результаты из-за нарушений антидопинговых правил Касьяновым.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 32 российских спортсмена. Количество дел спортсменов сборной России, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось с 36 до 46.

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