Бобслеист Белугин подозревается в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 декабря. /ТАСС/. Российский бобслеист Максим Белугин был вызван на заседание дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по подозрению в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В среду комиссия МОК рассмотрела дела ряда российских спортсменов на предмет нарушения ими антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, в их числе оказался Белугин.

На Олимпиаде в Сочи Белугин выступал в соревнованиях двоек вместе с Александром Касьяновым и в соревнованиях четверок вместе с Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Кириллом Антюх и в обоих заездах занял четвертое место. Ранее МОК уже аннулировал данные результаты из-за нарушений антидопинговых правил Касьяновым.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 32 российских спортсмена. Количество дел спортсменов сборной России, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось с 36 до 46.