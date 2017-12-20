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Комиссия Освальда не задала саночникам Демченко и Ивановой ни одного вопроса

Спорт
20 декабря, 17:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам Демченко, российским спортсменам представили возможность высказать свое мнение

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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© ТАСС/Юрий Машков

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во время слушания дел российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой не задала им ни одного вопроса. Об этом сообщил ТАСС Демченко, который сейчас занимает пост главного тренера сборной России.

Комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в среду рассмотрела дела российских участников Игр 2014 года в Сочи, в том числе и Демченко с Ивановой, на предмет нарушения ими антидопинговых правил, решение не было принято.

"Нам с Татьяной вопросов вообще не задавали, просто представили возможность высказать свое мнение, - заметил Демченко. - Мы рассказали, что никогда не были причастны к допинговым нарушениям. Этим, в принципе, наше участие и ограничилось. В основном выступали наши адвокаты и адвокаты со стороны обвинения".

"Какие мои ощущения после всего этого? Сложно сказать. Поживем - увидим, что решит комиссия", - заключил собеседник ТАСС.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали (в личном турнире и в эстафете), в активе Ивановой - серебро (эстафета). После окончания Олимпиады Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена.

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